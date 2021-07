Belgio - Italia, la pagella di Immobile: "Generosità ma troppa imprecisione" - FOTO

L'Italia vince contro il Belgio, ma tra i migliori azzurri non c'è indubbiamente Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si è reso protagonista di una buona performance, compiendo tanti errori. Troppi per un calciatore come lui, che ha abituato gli addetti ai lavori a prove di tutt'altro livello. La poca brillantezza dell'attaccante nella sfida di questa sera è stata confermata dalla pagella di Rai Sport: "La consueta generosità ma tanta, troppa imprecisione negli appoggi e in zona gol".

Belgio - Italia - Spinazzola: rottura del tendine d'Achille, Europeo finito

Belgio - Italia, l'emozione di Verratti: "Noi a viso aperto, questo è il successo del gruppo"

TORNA ALLA HOMEPAGE