Belgio - Italia, l'urlo al triplice fischio di Jessica Immobile e Jenny Insigne! - VIDEO

L'Italia è in festa dopo la vittoria degli azzurri sul Belgio nella gara valida per i quarti di finale di Euro2020. Conquistato il pass per la semifinale del torneo, che si giocherà il prossimo 6 luglio a Wembley, è il momento dei festeggiamenti. In campo, negli spogliatoi, ma anche in strada o a casa. Jessica Immobile, moglie di Ciro, e Jenny Insigne, dolce metà di Lorenzo, hanno seguito insieme il match. E al triplice fischio, è arrivato il loro urlo, puntualmente condiviso sui rispettivi profili Instagram.

