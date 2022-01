Lazio, Escalante torna in Liga: siparietto social tra Alaves ed Eibar - FOTO

Gonzalo Escalante passa in prestito al Deportivo Alaves. Con un comunicato ufficiale la Lazio ha annunciato il ritorno del centrocampista argentino in Liga scatenando l'ironia social si due squadre da spagnole. La prima è proprio l'Alaves che nel presentare il giocatore ha postato un video di Spiderman che si arrampica su un muro richiamando il cognome. Pronta è arrivata la risposta dell'Eibar, ex squadra di Escalante, che nei commenti ha pubblicato la foto di due scalatori che si arrampicano su una tazza di tè, quasi a sminuire il nuovo acquisto. E chi lo avrebbe mai detto? Gonzalo ha acceso all'improvviso una rivalità tra i due club dei Paesi Baschi.