Lazio eSports, domani amichevole contro il Valencia - FOTO

Prove di notti europee per la Lazio. Prima di quella reale che la prossima stagione tornerà in Europa in grande stile, la squadra virtuale biancoceleste domani affronterà il Valencia in amichevole. La gara tra le due sezione di eSports si giocherà su FIFA20 e quindi sarà proprio il pro player Fabio_ulous a rappresentare i capitolini.

DOVE SEGUIRE IL MATCH - Come annunciato sui profili social ufficiali della società, la partita verrà trasmessa live sul canale Twitch della Lazio a partire dalle 18:00.