Lazio, Farris: "Patric veloce e tecnico. Ci aiuta a costruire l'azione"

Nelle ultime due sfide di campionato Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a Patric per completare il terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu. Una scelta ragionata, così come spiega Farris, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "La Fiorentina dispone di due attaccanti più un trequartista non enormi fisicamente ma abili tecnicamente e molto rapidi. Patric è un calciatore veloce e, con le sue qualità balistiche, aiuta la squadra nella costruzione dell’azione offensiva, lavorando meglio i palloni da fornire a centrocampisti ed attaccanti. La Viola si muove in modo non sempre geometrico, a gara in corso cambia il suo assetto: la squadra di Montella è una delle squadre più letali in fase di ripartenza”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

MILAN - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE