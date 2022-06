Lazio, Felipe Anderson versione stakanovista: lo celebra anche la Serie A

Felipe Anerson quest'anno non si è mai fermato, l'ala della Lazio ha giocato tutte le partite del campionato e la Serie A lo ha omaggiato sui social...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Felipe Anderson versione stakanovista nella stagione del suo ritorno alla Lazio. L'ala brasiliana voluta da Sarri, che è da sempre suo estimatore, non ha saltato neanche una partita dell'ultimo campionato di Serie A. Una stagione importante sia dal punto di vista realizzativo, con i suoi 6 gol e 8 assist, sia dal punto di vista del minutaggio con i suoi 2.901' giocati nell'arco del campionato (una media di circa 76' a partita, ndr) . Ad accorgersi della sua continuità è stata anche la Serie A che, tramite i suoi social, ha voluto celebrarlo con una foto accompagnata dalla scritta "38/38. Felipe Anderson: presenza costante".

I NUMERI DELLA STAGIONE - Una vera e propria presenza costante, in effetti, soprattutto se, oltre al campionato, si guarda l'intera stagione. "Pipe", come lo chiamano affettuosamente i tifosi Laziali, non ha saltato una partita in tutto l'anno, scendendo in campo ben 48 volte tra Serie A (38), Europa League (8) e Coppa Italia (2) per un totale di 3.593' giocati (74' a partita, ndr). Felipe si rivela dunque una certezza sia per il rendimento in campo, sia per le condizioni fisiche che gli hanno permesso questa costanza.