Lazio, Ferrero a Lotito: "Mi odierà, ma per me il campionato finisce qui"

LAZIO, FERRERO A LOTITO - "Che Serie A dovrebbe essere l'anno prossimo? La stessa di quest'anno - le sue parole a Radio Radio - Per me il campionato finisce qui. L'anno prossimo si potrebbe giocare a 22 squadre". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Radio Radio sul futuro della Serie A fermata dal Coronavirus. "Scudetto? So che Lotito mi odierà, ma così è la vita. Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere". Poi aggiunge: "Facciamo un'ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede con il campionato successivo? Cominciamo a parlare del dopo, non del prima".