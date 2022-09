Lazio - Feyenoord, probabili formazioni: primo turnover per Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Esordio in Europa League per la Lazio e all'Olimpico arriva l'avversaria sulla carta più ostica, il Feyenoord. Maurizio Sarri deve gestire il secondo ciclo consecutivo con tre partite settimanali e concederà un po' di riposo a qualche titolare. Importante per i biancocelesti iniziare il girone nel modo giusto, per la classifica e la gestione delle forze nelle partite successive.

Probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. All.: Slot.