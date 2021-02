Lazio, Fiore: "Per il salto di qualità servivano 4-5 giocatori pronti"

Non è certo uno dei momenti migliori della stagione quello che sta vivendo la Lazio di mister Inzaghi. Dopo il brutto ko in Champions League contro il Bayern Monaco infatti ieri è arrivata anche la sconfitta contro il Bologna. Queste le parole dell'ex biancoceleste Fiore ai microfoni di TMW Radio: "Non c'è stata una reazione nella Lazio dopo il rigore sbagliato. Poca lucidità nei giocatori chiave. E' stata una brutta batosta quella col Bayern. Non mi aspettavo che andasse così. Sembrava di assistere a un'amichevole. Quando subisci una lezione simile hai un contraccolpo. Uscendone con le ossa rotte ti porti inevitabilmente qualcosa dietro. La Champions doveva aprire un orizzonte diverso dal punto di vista del mercato. I big lì davanti dovevano avere dei ricambi all'altezza. Per il salto di qualità servivano 4-5 giocatori pronti a fare anche i titolari".

Orsato rivela: "Presto gare di Serie A dirette anche da donne. Fallo di Pjanic? Ho sbagliato"

Lazio, Luis Alberto tra i miglior talenti dell'Andalusia. E la moglie Patricia approva... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE