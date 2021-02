Orsato rivela: "Presto gare di Serie A dirette anche da donne. Fallo di Pjanic? Ho sbagliato"

"Arbitrare senza pubblico è molto più difficile, non solo per i calciatori ma anche per noi. Speriamo di tornare al più presto alla normalità". Così l'arbitro Daniele Orsato, ospite a '90mo minuto', in onda su Raidue. Il fischietto internazionale ha poi parlato della possibilità di vedere gare di Serie A dirette da donne: "Le ragazze sono arrivate al livello di noi maschi, a livello europeo c'è l'esempio della Frappart. In Italia ci arriveremo, il gap fisico si sta riducendo ai minimi termini, non credo si debba aspettare molto per vedere qualche arbitro donna in serie A. Siamo ormai in dirittura di arrivo. Limite di età dei 45 anni da togliere? Ci sono regole da rispettare. Siamo pronti, a 45 anni stiamo bene, se ci saranno le possibilità bene. Ad oggi rispettiamo le regole", ha concluso.

RAPPORTO CALCIATORI - "Il rapporto in campo con i calciatori? La confidenza potrebbe diventare un problema, il rispetto ci deve essere sempre. Il rapporto tra arbitri e giocatori e allenatori è migliorato tantissimo, si può sempre fare meglio, credo sia giusto il dialogo ma la fermezza dell'arbitro ci deve essere sempre. Fallo di Pjanic su Rafinha in Inter - Juve? Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è un errore – ha aggiunto il direttore di gara -. La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire per cui resta l’errore".

ARBITRI IN TV - "È una grande occasione per tutti, per noi e gli addetti ai lavori. L'AIA punta su questo progetto. Dobbiamo far in modo che diventi una cosa usuale. Noi gli errori li facciamo e non ci siamo mai tirati indietro nell'ammetterlo. Miglioreremo solamente cercando di commetterne sempre meno".

Serie C, incredibile Carpi-Fermana: ben quattro errori su calcio di rigore

Lazio, Luis Alberto tra i miglior talenti dell'Andalusia. E la moglie Patricia approva... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE