Serie C, incredibile Carpi-Fermana: ben quattro errori su calcio di rigore

È successo oggi pomeriggio durante Carpi-Fermana, match valido per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. La gara è terminata 0-0 anche a causa della grande imprecisione dei giocatori in campo. Sono stati ben quattro gli errori dal dischetto durante i 90 minuti. Per gli ospiti sbaglia due volte Neglia, mentre per il Carpi prima De Cenco e poi Ferretti si fanno ipnotizzare dagli undici metri. I quattro rigori sbagliati in un solo match sono un record assoluto, per quanto riguarda i campionati professionistici delle top 5 leghe europee.