Lazio - Fiorentina, Cucchi: "Vittoria tutt'altro che facile, e l'azione del gol..."

Tornano i tre punti in casa Lazio dopo la sconfitta contro il Verona. Pedro decide il match contro la Fiorentina e i biancocelesti rispondono sul campo alle critiche ricevute negli scorsi giorni. Riccardo Cucchi su Twitter ha commentato così la partita: "Una vittoria tutt'altro che facile. La Fiorentina è un'ottima squadra. La cosa migliore della partita per la Lazio l'azione che ha portato allo splendido gol di Pedro. Buona prestazione in fase difensiva".