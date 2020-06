Lazio-Fiorentina, i convocati di Iachini: fuori gli squalificati Caceres e Chiesa

Poco più di 24 ore, e allo Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Fiorentina nell'anticipo notturno della 27esima giornata di Serie A. I Viola hanno pubblicato la lista dei convocati di mister Iachini, dove non sono presenti per squalifica Martin Caceres e Federico Chiesa. Prendono così il loro posto i giovani Dalle Mura e Beloko.

I CONVOCATI - Brancolini, Dragowski, Terracciano, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti, Agudelo, Badelj, Beloko, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar, Cutrone, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

Protti: “La Lazio sta facendo una grande stagione, difficile però riprendere 4 punti alla Juve”

Lazio, Graziani: "Non è ancora finita per lo scudetto"

TORNA ALLA HOME PAGE