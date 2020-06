Lazio, Graziani: "Non è ancora finita per lo scudetto"

Una partita non distrugge il lavoro fatto in questi mesi. La Lazio, nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, è ancora nelle vicinanze della Juventus ed ha tutto il tempo per recuperare il gap maturato fino ad ora. Già domani ci potrebbe essere la possibilità di tornare a vincere.

Ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Graziani ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto: "Ogni partita potrebbe essere una svolta, in positivo o negativo. Per l'Inter il discorso Scudetto si può dire quasi chiuso, perché ha due squadre davanti. Ma le situazioni cambiano. Ora si è avvantaggiata la Juve, nonostante non stia giocando benissimo. Mi sono entusiasmato a vedere l'Atalanta. I discorsi non sono chiusi per i biancocelesti, che hanno perso ma non sono tagliata fuori: quattro punti non sono un'enormità e c'è ancora lo scontro diretto. Lo Scudetto si deciderà con Juventus-Lazio. La squadra di Inzaghi, se gioca così, può impensierire fino all'ultimo i bianconeri".

