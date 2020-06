Lazio, Orsini: "Domani bisogna vincere. Kumbulla? Cifra troppo alta"

Le partite ravvicinate non lasciano tanto spazio ad analisi approfondite. Stefano Orsini, giornalista sportivo per il TGR Lazio, ha espresso la sua su vari temi a Lazio Style Radio.

LAZIO-ATALANTA - "Era la partita più difficile che si potesse affrontare e nei venti minuti decisivi c'erano 7 titolari in meno. Tornare a casa con un pareggio sarebbe stato diverso. L'Atalanta ha creato molto, ha meritato di segnare. Bisogna andare avanti".

INFERMERIA - "Ora il problema principale restano gli infortunati, anche se credo che Inzaghi avesse già in mente il turnover. Non credo che Cataldi ci sarà, ha subito una brutta distorsione. Nemmeno Luis Alberto è al meglio, la questione è complicata. Quando si parlava delle rose lunghe avvantaggiate, non erano parole al vento. Molte squadre sono nella nostra situazione: il Lecce è con i giocatori contati. Correa mezzala può essere una soluzione, ma solo se l'emergenza sarà totale. Giocatori che hanno giocato di meno ma che sono di ruolo possono dare il loro apporto. Bastos potrebbe giocare domani, è giusto dargli una chance. Le soluzioni provate in questi giorni credo siano state molte, come credo ci saranno anche delle modifiche dal punto di vista tattico perchè, nonostante gli esterni abbiano corso tanto, nelle occasioni dei gol subiti c'è il loro zampino".

LAZIO-FIORENTINA - "L'assenza di Caceres conta poco. Tutte le squadre hanno voglia di venire a battere la Lazio all'Olimpico, così vorrà anche la Fiorentina. Domani c'è solo un risultato possibile per tornare a correre. Mancano 8 punti alla qualificazione matematica in Champions".

KUMBULLA - "Non è un titolare da quattro anni in Serie A, ma mi fido ciecamente di Tare. Per me non è un giocatore da €28mln, sempre se le cifre saranno quelle. Può essere comunque un buon prospetto. Questa è una buona operazione anche per riaccendere l'ambiente e poi si sta bruciando la concorrenza di Inter e Juventus: mossa da grande squadra. Potrebbe essere il dopo Radu, andando proprio a lavorare sul centrosinistra".

JUVENTUS-LECCE - "Come finirà la partita di questa sera? Sicuramente tanto a poco per i bianconeri".

