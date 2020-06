'Una vita da bomber', Vieri si dà alla musica: “Vogliamo il disco di platino”

Da ex calciatori e compagni di squadra a cantanti il passo è breve. È la storia di Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, grandi amici fuori dal campo dopo aver militato insieme nell’Inter. Il loro nuovo progetto si chiama “Una vita da bomber”, una canzone che punta ad essere il nuovo tormentone estivo per gli amanti dello sport e non solo. Il pezzo, scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello e Vincenzo Colella, uscirà oggi a mezzanotte mentre per il video dovremo aspettare le 11:00 di domani: “Durante il lockdown volevamo fare la Bobo Tv” - ha affermato Vieri a RTL 102.5 - "raccontare come vediamo noi il calcio, ci siamo divertiti e anche i nostri ospiti, che erano tutti nostri amici, abbiamo raggiunto un grande audience quasi 75.000, quindi un grande appeal nei nostri confronti. Ora abbiamo tantissimi progetti, dobbiamo fare tantissimi soldi…no dai sto scherzando. Cantare? Io ho detto cantare no, se volete ogni tanto dico “bomber”. Vita da Dj? Va benissimo quando io suono loro due sono sul cubo, io mi diverto tantissimo a farla ed è questo l’importante”

ADANI E VENTOLA - “L’idea è nata dalla condivisione con la gente durante questo periodo di lockdown, attraverso le nostre dirette Instagram, con la collaborazione tra Universal, Polydor con Fox”, le parole di Adani a RTL 102.5. “È nata per gioco, ma ci abbiamo messo la nostra amicizia e ci abbiamo creduto, la gente ci ha spinto a far loro compagnia in un nuovo progetto. Quando l’ho sentita per la prima volta? Innanzitutto ho pensato alla bravura degli autori con i quali ci siamo confrontati sempre durante la scrittura. Vogliamo vincere il disco di platino”. Nicola Ventola ha aggiunto: “Quando abbiamo sentito il pezzo abbiamo pensato che fosse una hit, poi abbiamo la fortuna che sia io che Lele sappiamo cantare, Bobone un po’ meno. Mia mamma si è messa a piangere, io ho realizzato un altro mio sogno, che era di essere un giorno un po’ come Riky Martin, sono felicissimo. Vogliamo dare allegria e gioia”.

