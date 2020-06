Serie A, classifica assist: Luis Alberto fa tredici, Gomez risponde

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La Serie A è tornata. Dopo il coronavirus, il calcio torna protagonista e ritrova Luis Alberto leader della classifica degli assist. Lo spagnolo, pur non giocando la migliore gara della stagione, confeziona l'ennesimo assist per il bolide di Sergej Milinkovic Savic. L'andaluso sale così a quota 13 nella classifica degli assist della Serie A. Alle sue spalle, il Papu Gomez arriva in doppia cifra grazie al corner da cui è arrivato il gol vittoria di Palomino. Terzo è Lorenzo Pellegrini a quota 9. Appena fuori dal podio c'è ancora Lazio, con Ciro Immobile che è quarto a quota sette insieme Kulusevski. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori biancocelesti.

1) 13assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 10 assist: A. Gomez (Atalanta)

3) 9 assist: L. Pellegrini (Roma)

4) 7 assist: C. Immobile (Lazio), D. Kulusevski (Parma)

6) 6 assist: R. Bentancur (Juventus), J. Callejon (Napoli), A. Candreva (Inter)

9) 5 assist: M. Brozovic (Inter), R. Gosens (Atalanta), P. Dybala (Juventus), P. Ghiglione (Genoa), L. Insigne (Napoli), S. Milinkovic-Savic (Lazio), R. Toloi (Atalanta), S. Tonali (Brescia), D. Zapata (Atalanta), R. Nainggolan (Cagliari), L. Pellegrini (Cagliari), N. Lazovic (Verona), De Roon (Atalanta).

2 assist: F. Acerbi (Lazio), F. Caicedo (Lazio), M. Lazzari (Lazio), S. Lulic (Lazio)

1 assist: J. Correa (Lazio), Jony (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Leiva (Lazio), J. Lukaku (Lazio)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE