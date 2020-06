Serie A, stasera in campo la Juventus: Ronaldo può riposare

Con tante partite ravvicinate, anche gli extraterrestri hanno bisogno di riposare e recuperare le energie. Questa sera la Juventus scenderà in campo per cercare di mantenere le distanze con la Lazio e molto probabilmente dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese dovrebbe decidere in giornata, insieme a mister Sarri, se prendere parte al match o meno. I fattori che porterebbero al riposo sono i tanti impegni ravvicinati e la distanza dai biancocelesti che metterebbe alla Vecchia Signora una certa serenità. Senza Ronaldo, il tecnico schiererebbe un attacco tutto mancino: Dybala, Douglas Costa e Bernardeschi. Con tanti giocatori fuori per infortunio, privarsi del proprio miglior giocatore può non essere la scelta giusta. La troppa convinzione nei propri mezzi può essere un'arma a doppio taglio.

