Lazio - Fiorentina, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

Ora non c'è più tempo per pensare alla partita di mercoledì, domani arriva la Fiorentina all'Olimpico e la Lazio ha il dovere di rialzare la testa e continuare a lottare. Per calarsi già nel clima partita, in mattinata l'AIA ha pubblicato la designazione arbitrale per la partita. L'arbitro sarà Michael Fabbri, i guardalinee Ranghetti e Galetto, quarto uomo Calvarese, al VAR Mazzoleni e AVAR Carbone.

I PRECEDENTI - Il fischietto di Ravenna ha arbitrato i biancoclesti già 8 volte: 2 sconfitte e 4 vittorie. L'ultima partita diretta all'Olimpico risale al 7 dicembre 2019, Lazio-Juventus vinta dalla squadra di Inzaghi per 3-1.

Serie A, classifica assist: Luis Alberto fa tredici, Gomez risponde

Fiorentina, Castrovilli: "Con la Lazio dobbiamo sfruttare le occasioni ed essere determinati"

TORNA ALLA HOMEPAGE