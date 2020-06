Fiorentina, Castrovilli: "Con la Lazio dobbiamo sfruttare le occasioni ed essere determinati"

Castrovilli è pronto per la sfida con la Lazio che arriva al match con la Fiorentina arrabbiata per il ko con l’Atalanta. Una sconfitta che ci può stare, come dice il centrocampista viola, che scalda i motori in vista della partita di sabato sera all’Olimpico. Il talento viola ha analizzato il prossimo match ai microfoni di Tuttosport: “Con la Lazio è sempre complicata a prescindere. Quindi come sempre pensiamo a dare il massimo e fare il nostro meglio. Servirà la migliore Fiorentina, le assenze sono pesanti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione ma soprattutto sarà fondamentale sfruttare ogni occasione che sapremo creare".

