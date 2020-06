Protti: “La Lazio sta facendo una grande stagione, difficile però riprendere 4 punti alla Juve”

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, la Lazio dovrà cercare di rimettersi in pista affrontando la Fiorentina. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Protti: "Recuperare 4 punti alla Juve non è mai semplice anche se mancano ancora tante gare. I bianconeri sono forti ed è dura che perdano tanti punti per strada. La Lazio era partita bene poi ha avuto difficoltà, ma l'Atalanta è forse la peggior avversaria da affrontare, ha ritmo e intensità. Ed è capace di fare grandi cose anche in Europa. La sensazione è che la Lazio sia calata mentre l'Atlanta ha continuato sugli stessi ritmi. Gli allenamenti di Gasperini sono molto intensi e richiedono attenzione e continuità ma poi tutto questo si tramuta in campo con prestazioni di gran livello sotto tutti i punti di vista".

CAMPIONATO - "Percentuale Scudetto? Mi piacerebbe dare il 40% ma temo sia qualcosa meno. L'importante è che comunque per il campionato italiano ci sia ancora sfida e lotta. Questa squadra sta facendo una gran stagione e non bisogna correre il rischio di dimenticare le cose belle solo per una sconfitta o perchè magari si arriva secondi. Non sono d'accordo con chi dice che chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Per me invece è uno che ha fatto un grande percorso".