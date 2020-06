Liverpool campione, arrivano i complimenti di Luis Alberto sui social - FOTO

Il Liverpool è campione di Inghilterra. L’attesa per la vittoria del campionato è durata 30 anni, l’ultimo successo risaliva al 1990 quando la competizione si chiamava ancora First Division. Va da sé che la conquista della Premier League da parte degli uomini di Klopp ha generato grande entusiasmo nell’ambiente, anche in chi ha fatto parte in passato della famiglia Reds. Dopo Lucas Leiva, anche Luis Alberto ha voluto congratularsi con la sua ex squadra tramite il proprio profilo Instagram: “Congratulazioni al Liverpool e a tutti i tifosi”, ha scritto lo spagnolo.

