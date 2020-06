Premier League, Liverpool campione dopo 30 anni

Lampard e il Chelsea consegnano il titolo della Premier League al Liverpool. Sembra fantascienza invece è la realtà. Stasera i Blues hanno battuto il Manchester City per 2-1 (Pulisic, De Bruyne, Willian) consentendo alla squadra di Klopp di laurearsi campione da casa. L'ultimo titolo dei Reds era datato 1989-90, quando ancora non era stata istituita la Premier League. Un titolo che sa di record, mai nessuno in Inghilterra aveva vinto con 7 giornate d'anticipo. Fuori da Anfield Road è partita la festa, tanto attesa, tanto sognata dai tifosi del Liverpool. Stasera è realtà.