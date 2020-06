Liverpool campione, Leiva sui social: "Orgoglioso di essere Red!" - FOTO

LAZIO SOCIAL, LEIVA - Esplode la festa del Liverpool per la conquista della prima Premier League della sua storia da quando esiste questo trofeo (prima si chiamava First Division e l'ultimo successo dei Reds risaliva al 1990). Esulta anche chi la maglia del Liverpool l'ha vestita per tanti anni ed ora onora quella della Lazio, come Lucas Leiva che sui social scrive: "Orgoglioso di essere un Red! Complimenti al club, ai tifosi e a tutta la città".

Premier League, Liverpool campione dopo 30 anni