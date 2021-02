Lazio, Garlini: "Col Bayern pagati cari gli errori. Sul Bologna..."

L'ex attaccante della Lazio Oliviero Garlini, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio dei biancocelesti: "Con il Bayern i biancocelesti hanno pagato a caro prezzo gli errori fatti. Probabilmente mentalmente i giocatori non hanno preparato al meglio la partita. La squadra deve scendere subito in campo e ritrovare certezze. Bologna? Ha giocatori che possono metterti in difficolta ma la Lazio deve vincere per restare in corsa per la Champions. Ritrovare l'equilibrio tattico sarà la chiave giusta per ripartire. Mi aspetto che la Lazio reagisca moralmente contro i felsinei, vincendo anche con una gara di carattere. Inzaghi dovrà essere bravo a ridare tranquillità ai calciatori. Marusic? Sta facendo benissimo, giocando bene in tutti i ruoli dove è stato impiegato. In caso di emergenza può anche giocare da centrale ".

