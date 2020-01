Lazio, Garlini: "Inzaghi sa leggere le partite, fa sempre i cambi giusti"

Il magic moment della Lazio sta portando in tanti a pensare che i biancocelesti possano competere addirittura per lo Scudetto. Un obiettivo concreto solo di Juventus e Inter, per l'ex laziale Oliviero Garlini, che ha comunque elogiato la squadra di Inzaghi a Radio Sportiva: "La Lazio sta dimostrando grande mentalità, merita di andare in Champions. Per lo Scudetto ci sono squadre realisticamente più attrezzate, anche se i biancocoelesti hanno in organico dei giocatori fortissimi. Come Immobile: speriamo che riesca mantenere questo rendimento anche con la nazionale". Tra i segreti di questa Lazio, c'è sicuramente il suo allenatore: "Inzaghi riesce a leggere le partite, effettua sempre cambi semplici sulla carta, ma giusti".

