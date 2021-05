Lazio - Genoa, Fares ammonito: il terzino salta la Fiorentina

Brutte notizie per mister Inzaghi che in vista della gara di sabato contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Fares. Il biancoceleste, entrato in campo nella ripresa per sostituire Lulic, era diffidato ed è stato ammonito dopo il calcio di rigore assegnato al Genoa per il fallo di Cataldi. La Lazio ritroverà Acerbi a Firenze ma dovrà fare a meno del franco algerino.