Lazio, Gila entusiasta nel ritiro della Spagna Under 21: "Sono molto felice"

Tempo di nazionale per diversi calciatori della Lazio. Tra questi c'è anche Mario Gila. Il giovane centrale biancoceleste è stato convocato dall'Under 21 della Spagna. Un'esperienza che gli servirà sicuramente per maturare e far bene anche con il suo nuovo club. Nel frattempo il difensore ha esternato tutta la sua soddisfazione per questo momento piuttosto importante: "Buone sensazioni al primo allenamento con la @sefutbol Under 21! Molto felice di poter godere di questa esperienza". Di seguito il post completo.

