Lazio, Giordano: "Fanno più male quelli che dicono che va sempre tutto bene"

La Lazio affronterà domani l'Inter in un match per cuori forti allo Stadio G.Meazza di Milano. Per parlare dell'attuale situazione in casa biancoceleste dopo la vittoria contro il Parma è intervenuto, ai microfoni di RadioSei, Bruno Giordano: "Quando critico una partita, un giocatore o la società per la campagna acquisti è perché penso ci siano dei margini di miglioramento e si possa avere qualche cosa in più. Fanno più male alla Lazio quelli che dicono che va sempre tutto bene. Non fai un piacere alla Lazio e neanche alla tifoseria. L'Inter è già un rimpianto pensando ai tre punti persi contro la SPAL. Che match di cartello sarebbe stato adesso con la Lazio a 10 punti e l'Inter a 12? Pensateci..."