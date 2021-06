Lazio, Giordano: "Insigne via da Napoli? Nel calcio tutto è possibile"

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Il calciatore è in scadenza di contratto e per ora non sembrano esserci margini di rinnovo. Possibile che approdi in un altro club? Non è da escludere, almeno secondo quanto riferito dall'ex calciatore Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio: "Insigne sta giocando benissimo. Ci sta tutto nel calcio, anche che possa andare via. Prende già molto a Napoli, non è più un ragazzo lui e andare a a investire tanti soldi su di lui non so quante squadre possano permetterselo. Ma dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu tutto è possibile".

