Lazio, quanti attaccanti in lista: Brandt in pole

Igli Tare a caccia di attaccanti, ali, trequartisti. Cambia il modulo della Lazio, con Sarri serviranno giocatori offensivi per il 4-3-3 o 4-3-1-2. La priorità, al momento, sembra proprio quella di rinforzare il reparto offensivo. Anche perché Correa ha chiesto di partire e la società avrà così soldi freschi da reinvestire subito. Per piazzare colpi costosi servono cessioni. La strategia è chiara.

LAZIO, I NOMI PER L’ATTACCO - Kostic è sfumato subito: costa troppo. In Germania invece resta in quota l’ipotesi Julian Brandt, trequartista più che ala, valutato 20 milioni. Al Borussia Dortmund non è titolare, vorrebbe rilanciarsi. Secondo la rassegna di Radiosei, in lista ci sono anche Jovetic, Callejon e Felipe Anderson. Tre nomi che per vari motivi (infortuni, età, ritorni), non convincono a pieno. Si lavora in questa direzione, Sarri aspetta i rinforzi giusti prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.