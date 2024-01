Lazio, Giordano: "Kamada mi piace. Isaksen sfrontato, e Castellanos..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio volerà a Udine per la prossima partita di campionato. I biancocelesti affronteranno un gennaio di fuoco tra Serie A, Coppa Italia, con possibile derby, e Supercoppa in Arabia. Dopo la vittoria contro il Frosinone, la squadra di Sarri ha ritrovato qualche certezza, e soprattutto le 'sorprese' Isaksen e Castellanos. A questo proposito ne ha parlato Bruno Giordano, ex attaccante, ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole: “Castellanos deve avere ancora più furore, ma il fatto stesso che gli pesasse non segnare ti fa capire che è uno che vive per il gol. Se un attaccante vive l’astinenza senza problemi qualcosa non va, certamente. Fuori l’area sa far tutto, può migliorare dentro. Isaksen ha quella sfrontatezza tipica del ragazzo e sa giocare veramente a calcio. Voglio sottolineare anche l’assist del Taty sul suo gol, è veramente una roba non banale. In quei venti minuti dopo il vantaggio di Soulé la Lazio è stata brava, ha tirato fuori il carattere. E’ stata una bella dimostrazione, ma da replicare anche in altre gare. Un ottimo segnale per il futuro”.

CENTROCAMPO - “Kamada? Il giocatore c’è, anche se non si è espresso al 100%. Vediamo come reagirà alla bocciatura del Giappone. Spero che lo proti a tirare fuori l’orgoglio, la voglia di riconquistare la Nazionale. A me piace molto. Guendouzi l’ho visto leggermente in affanno, un po’ stanco, anche perché gioca sempre a ritmi elevatissimi”.