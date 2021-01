Lazio, Giordano: "Sarà un derby strano. Accanto a Immobile sempre meglio Correa..."

Testa al derby, la Lazio dovrà dare tutto venerdì contro la Roma. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste Giordano: "Per entrambe può essere una svolta in positivo o negativo. Se vince la Roma è un grande passo avanti, se perde conferma che negli scontri diretti non va. La Lazio se vincesse si rilancerebbe in chiave Champions, altrimenti rimarrebbe fuori. Sarà una sfida strana, senza pubblico. Sono curioso di vedere un derby senza tifosi, perché sappiamo cosa può fare il pubblico nei momenti delicati. Chi arriva meglio? La Roma ha pareggiato con l'Inter con la qualità di gioco e non solo con il carattere. Forse sono stati d'insegnamento quei minuti di difficoltà La Roma ha una difesa forte, sia coralmente che individualmente. C'è meno filtro sugli esterni. Da parte della Lazio, dalla trequarti in su se sono al 100% sono fenomenali".

CAICEDO - "Sta cercando di rubare il posto a Correa. Ha sempre lavorato in silenzio, con grande umiltà. Alla fine i risultati, se lavori così, vengono. Al 100% però preferisco sempre Correa accanto a Immobile, riesce a scardinare le difese, Caicedo è una bella alternativa".