Lazio, giornata al lago per Milinkovic ma la pesca è un disastro! - FOTO

Meritato relax per il Sergente Milinkovic che ha deciso di trascorrere una giornata al lago con il suo amico Aleksandar. Non tutto però sembra essere andato per il verso giusto, perché se con il pallone tra i piedi il biancoceleste fa magie con la canna da pesca non è andata esattamente allo stesso modo. Il serbo ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui era intento appunto a pescare sulle rive del lago, peccato che la stessa non sia stata affatto prosperosa. Ed è proprio l'amico a pubblicare il frutto di tanto lavoro postano una foto del numero 21 con un pesciolino e la scritta: "The winner is...". Insomma la pesca certamente non è lo sport in cui Milinkovic riesce meglio.

