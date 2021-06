Correa, una Copa America da conquistare e un futuro ancora da scrivere

Vuole far parte eccome dei 28 convocati dell'Argentina per la Copa America El Tucu Correa. Il torneo continentale ufficialmente spostato in Brasile, a causa dell'aumento dei casi in Argentina, è l'obiettivo principale del fantasista della Lazio, che dopo aver mostrato le sue qualità negli scorsi mesi in nazionale, punterà nelle prossime due sfide contro Cile e Colombia valide per le qualificazioni ai Mondiali, (4 e 9 giugno), a convincere il ct Scaloni a puntare su di lui. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Conmbebol ha allargato da 23 a 28 la lista dei convocati, e le chances di Correa di prendere parte alla competizione sono ancora di più cresciute.

VETRINA – El Tucu vorrà mettersi in mostra, e la Copa America potrebbe essere una vera e propria vetrina. Se lo augura anche la Lazio, che dovrà valutare le offerte per i suoi big, e con la permanenza di Inzaghi l'argentino era uno dei papabili a poter salutare. La situazione però potrebbe cambiare, in attesa di chi sarà il nuovo tecnico biancoceleste. Arrivato nell'estate del 2018 dal Siviglia per 15,3 milioni, il valore del cartellino di Correa è raddoppiato, e quest'anno ha raggiunto il suo record di gol personale, (11). Un'ottima Copa America lo metterebbe ancor di più in vetrina, per far lievitare il suo prezzo sul mercato, o chissà magari per convincere il prossimo allenatore della Lazio a puntare ancora su di lui.

