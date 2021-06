Calciomercato Lazio, prende quota l'idea Hysaj: ma dipende da Sarri...

C’è un nome che è spuntato nei colloqui tra Maurizio Sarri e la Lazio ed è quello di Elseid Hysaj che lascerà il Napoli a parametro zero. Il terzino albanese cerca squadra e potrebbe riabbracciare il suo vecchio maestro che lo ebbe prima a Empoli e poi lo volle all’ombra del Vesuvio. Tra i due c’è stima professionale e umana, ma soprattutto Sarri considera Hysaj perfetto per il proprio calcio. Gioco che il ragazzo, classe 1994, conosce benissimo avendo lavorato con Sarri diversi anni. Il giocatore è svincolato, si prende a zero, si può prendere riconoscendogli un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro più bonus. Non certo un contratto leggero, ma il non dover spendere un euro per il cartellino è un aspetto da considerare. Su Hysaj c’è forte il Milan, ma anche la Fiorentina di Gattuso (che lo ha apprezzato a Napoli e lo rivorrebbe a Firenze) e alcuni club stranieri. Ieri s’è parlato del Betis. La Lazio, però, ci pensa seriamente. Prima va trovata l’intesa definitiva con Sarri, se l’ex Napoli dovesse diventare il nuovo allenatore biancoceleste, allora ecco che Hysaj diventerebbe molto più di un’idea.

