Cile, Vidal positivo al Covid: il centrocampista ricoverato in ospedale

Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19. Il cileno che avrebbe dovuto giocare con il Cile contro l'Argentina giovedì per la qualificazione ai prossimi Mondiali, è ricoverato in ospedale a Santiago a seguito di complicazioni respiratorie (tonsillite con febbre alta). Le sue condizioni non sono gravi, e attraverso un post su Instagram Vidal ha chiarito il tutto: "Purtroppo nel controllo odierno ho scoperto di essere positivo al covid. Il contagio è avvenuto a causa di"un'amica che, essendo asintomatica, è risultata positiva ad un controllo preventivo. Questa voltanon potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E chiedo, per favore, a chi può essere vaccinato di farlo! ".

