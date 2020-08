Lazio, giro romantico a Roma per Strakosha: il portiere in compagnia della sua Esther - FT

In attesa di partire con il resto della squadra alla volta di Auronzo di Cadore, Thomas Strakosha si sta godendo gli ultimi momenti in compagnia della sua Esther. La coppia, che qualche giorno fa ha terminato la vacanza nella splendida location di Atene, si è goduta un giro romantico per le vie della Capitale, come testimoniato dalle "storie" pubblicate su Instagram dal portiere e dalla sua metà. Sorrisi e qualche bacio: l'amore è nell'aria.

Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco: tutto pronto per la finale

Barcellona, l’ex Juventus Pjanic positivo al coronavirus

TORNA ALLA HOMEPAGE