Barcellona, l’ex Juventus Pjanic positivo al coronavirus

Ancora coronavirus nel calcio spagnolo. Miralem Pjanic, nuovo centrocampista del Barcellona prelevato dalla Juventus, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il club catalano tramite un comunicato ufficiale. Il calciatore gode di buona salute ma si trova in isolamento come da protocollo. Il bosniaco ex Roma, quindi, non potrà raggiungere i compagni a Barcellona nei prossimi 15 giorni.