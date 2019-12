Lazio, gli auguri di Immobile a Belotti: “Amico mio, buon compleanno!” - FT

Amici prima di essere rivali. Immobile e Belotti, nonostante i titoli per cui sono entrambi in lizza, non riescono proprio ad essere avversari. Tra i due una sincera amicizia, palesata orgogliosamente alla prima occasione possibile, ed una stima reciproca tra attaccanti. Nel giorno del compleanno del bomber del Torino, che quest’oggi spegne 26 candeline, non potevano mancare gli auguri di Ciro, pubblicati sul proprio profilo Instagram: “Buon compleanno amico mio, ti voglio bene”.

Lazio, Eriksson: “La Juve si può battere! Inzaghi? Non mi aspettavo…”

Calciomercato Lazio, Berisha tra Spal e Verona: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE