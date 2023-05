Lazio, gli eroi del 26 maggio al Circolo Canottieri: pranzo insieme e poi la festa - FOTO

Fonte: S.S.Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

A poche ore dalla bellissima festa organizzata allo Stadio Olimpico in occasione di Lazio - Cremonese, per celebrare la vittoria della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013 e per salutare Stefan Radu alla sua ultima partita in casa con la maglia biancoceleste, gli eroi di quel fantastico trionfo sono ospiti per un pranzo in grande stile al Circolo Canottieri Lazio. Tutti insieme hanno posato insieme al presidente Claudio Lotito e alla coppa: