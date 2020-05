Lazio, Gottardi: "Scudetto 2000? Non ho dormito una settimana. Veron il più decisivo"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOMENICA DI LAVORO: LA SQUADRA NON SI FERMA FORMELLO - Domenica di lavoro, seppur facoltativo. Molti calciatori della Lazio, tornati a Formello mercoledì scorso per la ripresa degli allenamenti individuali, si sono presentati nel centro sportivo anche nella giornata di ieri. Naturalmente... FORMELLO - Domenica di lavoro, seppur facoltativo. Molti calciatori della Lazio, tornati a Formello mercoledì scorso per la ripresa degli allenamenti individuali, si sono presentati nel centro sportivo anche nella giornata di ieri. Naturalmente... WEBTV LAZIO, NESSUN GIOCATORE IN SCADENZA: IL PUNTO SU PAROLO, LULIC E CATALDI In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, CONTATTI PER FARAONI: SAREBBE UN RITORNO IN BIANCOCELESTE Non è passata inosservata la splendida stagione di Davide Faraoni con la maglia del Verona. L'interesse del Napoli sul difensore classe '91 era una voce che già circolava da giorni, ma ora ci sarebbe anche la Lazio sul calciatore. Secondo quanto... Non è passata inosservata la splendida stagione di Davide Faraoni con la maglia del Verona. L'interesse del Napoli sul difensore classe '91 era una voce che già circolava da giorni, ma ora ci sarebbe anche la Lazio sul calciatore. Secondo quanto...