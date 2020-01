Lazio, Gregucci: "La musica è cambiata, ora si vincono trofei!"

Tanti festeggiamenti per i 120 anni di Lazio. Ora, è il momento di tornare concentrati sul campionato. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Gregucci: "Mi porto dentro tante cose del mio percorso alla Lazio, lungo e intenso. Ho vissuto la pressione del -9, arrivammo a quella partita contro il Campobasso con tanta pressione ma avevamo uomini di valore assoluto, non potevamo fallire. Ricordo ancora il traffico sulla Roma-Napoli per venirci a tifare durante lo spareggio del San Paolo. Ora la musica è cambiata, si vincono i trofei. Questi 120 anni sono importanti, parliamo di una società antica. La squadra di Inzaghi oggi se la gioca con chiunque, nessuno è riuscito a battere due volte in 15 giorni la Juventus. Mi hanno sempre associato alla Lazio, una cosa della quale vado fiero".

