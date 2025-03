Lazio, Guendouzi convocato dalla Francia: le scelte di Deschamps - FOTO

La Lazio affronterà questa sera il Viktoria Plzen, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e domenica a Bologna per la ventinovesima giornata di campionato. Il ritmo è serrato, le gare sono compresse in pochi giorni ma dopo queste due partite ci sarà la sosta delle nazionali, precisamente dal 17 al 25 marzo.

Sarà un'occasione per far riposare alcuni elementi e per lavorare su tattica e atletismo. Baroni però dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Uno su tutti è Matteo Guendouzi, appena convocato da Deschamps per gli impegni con la Francia. Le prestazioni degli ultimi mesi con la Lazio non sono passate inosservate, anche se l'ex OM era comunque già saldo nel giro della nazionale, ma in una rosa competitiva come quella francese nulla è da dare per scontato.

Nello specifico les bleues dovranno affrontare la Croazia ai quarti di finale di Nations League. L'andata è prevista per giovedì 20/03, mentre il ritorno si giocherà domenica 23/03.