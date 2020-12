Lazio - Hellas Verona, probabili formazioni: dubbio Ciro, occhi su Luis Alberto e Leiva

LAZIO.- Tre i dubbi più grandi di Simone Inzaghi dopo le fatiche di Champions: Immobile, Leiva e Luis Alberto. Non tre nomi qualunque, anzi, tre nomi che all'intervallo della gara col Bruges erano tra i "calciatori sul lettino" come confessato da Inzaghi. L'attaccante è alle prese con un affaticamento al polpaccio, avvertiva un fastidio al muscolo ma ha chiesto di poter rientrare alla ripresa stringendo i denti. Le partite da qui a Natale sono tante, viste le gare ravvicinate in campionato, non è da escludere un turnover moderato contro i gialloblu. Alternanza che potrebbe coinvolgere anche Leiva e Luis Alberto, stremati dopo il Bruges, con Escalante pronto a subentrare da titolare al posto del brasiliano. In difesa torna Radu, insieme a Luiz Felipe e Acerbi. Da valutare le condizioni di Patric, fuori da due partite per un forte torcicollo. Solito ballottaggio sulle fasce con tre giocatori per due maglie (Marusic, Lazzari e Fares).

HELLAS - Non c'è pace per Juric, tra squalifiche e infortuni. Ceccherini fermato dal giudice sportivo, Cetin e Gunter verso il forfait, ecco che nell’emergenza difensiva dovrebbe trovare posto Magnani. Il tecnico croato allora cambierà poco rispetto alla sfida contro il Cagliari, potrebbe pensare a Favilli al posto di Di Carmine per sostituire Kalinic, per il resto in campo gli stessi che hanno pareggiato contro la formazione di Di Francesco. Titolarissimo Zaccagni, l’uomo più in forma dei gialloblù.

SERIE A - 11a giornata

Sabato 12 novembre ore 20.45



Stadio Olimpico di Roma



Lazio-Hellas Verona

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. All. Inzaghi

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric