Lazio, i tuoi ex si danno al Padel: ma nella foto spunta un intruso - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripercorre la storia della Lazio lo scatto pubblicato da Massimo Oddo sul proprio profilo Instagram, nel quale in sua compagnia si trovano ex del calibro di Beppe Signori, Diego Fuser, Cristian Brocchi e Dario Marcolin. I cinque protagonisti non hanno in comune solamente un passato in biancoceleste e ottimi ricordi di quegli anni, ma anche la passione per il Padel che li ha fatti riunire. A destare l'attenzione dei tifosi, come sottolineato dallo stesso Oddo, è l'intrusione di un giocatore che la maglia della Lazio l'ha vista sempre e solo come una rivale: Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma si intravede sullo sfondo, tra le teste di Oddo e Fuser, con un volto tutt'altro che compiaciuto.