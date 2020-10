Lazio, il Bruges si allena in segreto: campo blindato. Sui social: "Pronti alla battaglia" - FOTO

BRUGES-LAZIO, CHAMPIONS LEAGUE - Non sarà una sfida come le altre, al di là del fascino che trasmette sempre una partita di Champions League. La vigilia di Bruges-Lazio s'è avvolta di mistero e preoccupazione per i tanti assenti in casa biancoceleste, in Belgio Inzaghi avrà gli uomini contati. Potrebbe essere scattato l'allarme Covid a Formello, mentre la squadra di Philippe Clement questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento prima della partita (in programma mercoledì alle 21. Clicca qui per sapere dove vedere il match). Il Bruges è sceso in campo per la rifinitura, poi dopo i primi 15 minuti aperti ai media ha blindato il campo per preparare in gran segreto e a porte chiuse la sfida. E sui social il club belga si dà la carica: "Sempre fianco a fianco, pronti per un'altra battaglia in Champions League".

FORMELLO - Lazio decimata: rifinitura con gli uomini contati, allarme covid?

Bruges - Lazio, i bookmakers eliminano le quote del match

Torna alla home page