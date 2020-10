Bruges - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Superato il Borussia Dortmund in Champions e il Bologna in campionato, la Lazio cerca di fare filotto e chiudere la settimana perfetta cercando di fare la prestazione in casa del Bruges, prossima avversaria nella massima competizione europea. La squadra di Inzaghi scenderà sul terreno dello stadio Jan Breydel mercoledì sera alle ore 21:00, senza nemmeno i 1.000 spettatori che ci eravamo abituati a vedere nelle ultime settimane (il governo belga ha disposto le porte chiuse, ndr). La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253 del satellite). Chi vorrà, potrà seguire il match dai propri dispositivi mobili sia su Sky Go che su NOW TV.

