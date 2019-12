Lazio, il “Buon Natale” della società: ecco il video con i trionfi del 2019 - VD

Due trofei, tante grandi vittorie. Da quella di San Siro dopo 30 anni di tabù, al 3-1 alla Juventus tra le mura dell'Olimpico. Passando per i due derby: il primo stravinto, il secondo stradominato ma pareggiato. Comunque un 2019 da incorniciare. Un crescendo di prestazione ed emozioni, che ha portato la Lazio sul tetto di due competizioni sulle tre totali in Italia. Difficile definirlo altrimenti che un trionfo. Con un bel video pubblicato sui social e su Youtube, la società ha voluto ricordare le tappe più significative di un percorso che - questo è l'auspicio - è solo all'inizio. La chiusura di un cerchio, per aprirne un altro con maggiori ambizioni. Alzando l'asticella. La Lazio sta crescendo, e augura ai suoi tifosi un “Buon Natale” a tinte biancocelesti.

