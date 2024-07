Lazio, il caso dell'Albergo Aurora di Auronzo: la vicenda

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 02-07 ORE 00:31 - Raggiunti dall'avv. Giuseppe Marra per conto dell'amministratore pro tempore della società Hotel Aurora srls, pubblichiamo quanto pervenutoci: "In merito all'articolo pubblicato si fa presente che trattasi di equivoco ampiamente chiarito. L'Hotel Aurora srls opera da diversi anni presso la struttura alberghiera sita in Auronzo di Cadore via Unione 15 in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda. L'Hotel Aurora srls è nata molto tempo prima della procedura di liquidazione giudiziaria e opera presso la suddetta struttura alberghiera da diversi anni e non ha niente a che vedere con la liquidazione giudiziaria sopra menzionata avendo altresì partita iva differente".

Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si avvicina. Sarà così rinnovato questo legame che va avanti dall'estate del 2008 e che ha reso la località cadorina un feudo biancoceleste. Ogni estate sono tantissimi i tifosi laziali che riempiono le strutture ricettive e le altre attività commerciali di Auronzo per tutta la durata del ritiro. Quest'anno i supporters biancocelesti che avevano già prenotato all'Albergo Aurora hanno ricevuto una brutta sorpresa: in questi giorni infatti alcuni tifosi che hanno già versato la caparra sono stati contattati dalla proprietà e informati che l'hotel non sarà aperto nel mese di luglio a causa di un imprevisto. La proprietà tuttavia non ha intenzione di restituire le caparre già versate. Purtroppo la realtà è diversa da quanto paventato: con la sentenza del 19 febbraio 2024 il Tribunale di Belluno ha ammesso la proprietà dell'albergo alla procedura di liquidazione giudiziale, ovvero una particolare forma di fallimento. Il motivo della chiusura va oltre un semplice disguido momentaneo. Le carte sono in mano al curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Belluno, il quale deciderà della sorte dell'hotel.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE